13-летняя девочка села за руль мотоцикла и вылетела на обочину в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные 23 и 24 июля. В результате шести ДТП один человек погиб, пять получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Дуброво Молодечненского района на улице Франциска Скорины 13-летняя местная жительница, не имея водительских прав, двигалась на мотоцикле. Девочка не справилась с управлением, съехала на обочину, а после врезалась в забор. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами госпитализирована. Еще одна авария с пострадавшей произошла в Вилейском районе.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

24 июля около 8 утра в Вилейском районе водитель 1968 года рождения, двигаясь на автомашине УАЗ, на закруглении дороги влево не справилась с управлением, допустила занос автомашины, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате автоаварии пассажир 1997 года рождения с полученными травмами госпитализирована. Известно, что пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности.