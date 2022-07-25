Под Солигорском обнаружили тело погибшего на воде мужчины

Компания из четырех парней отдыхала на берегу водоема и сразу даже не заметила пропажи своего товарища, который ночью пошел купаться. Только с рассветом они обратили внимание, что друга нет, и заявили об исчезновении. Около 10 утра спасатели достали тело 28-летнего жителя Солигорска из реки. Проверку по факту гибели проводит Следственный комитет. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.