Оперативники выявили 561 преступление в сфере сельского хозяйства

Фактов нарушения трудовой дисциплины достаточно. Уже составлено порядка 700 протоколов, в том числе более 100 – за управление в нетрезвом состоянии. В сфере сельского хозяйства оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями выявили свыше полутысячи нарушений. МВД совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия проводит технические осмотры готовности техники. Под особым контролем и места хранения будущего урожая.

Илья Вайтович, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД:

Такая профилактика дает результат. Всего за две недели по республике выявлено более 200 работников, находящихся на рабочем месте в состоянии опьянения, из них почти 50 сторожей. Изъято порядка 9 тонн горюче-смазочных жидкостей, почти 2 тонны зерна и более 29 тонн комбикорма. В отдельных случаях объемы присвоенного сопоставимы с промышленными. Так, в Гродненской области милиционеры изъяли у водителя сельхозпредприятия более 22 тонн комбикорма и 650 литров окрашенного дизельного топлива, а в Могилевской с поличным задержали группу лиц, похитивших с птицефабрики более 3,5 тонны комбикорма и 600 литров химикатов.