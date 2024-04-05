В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице

Два человека доставлены в больницу в результате опрокидывания маршрутки в Бресте. Это случилось на улице Московской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, при спуске с Кобринского моста 53-летний водитель не справился с управлением. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На момент происшествия в салоне находились семь пассажиров. Двое из них доставлены в больницу. Это девочка-подросток и пенсионер 1934 года рождения.