Прямой эфир

С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП

08 апреля 2024 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала 2024 года по причине несоблюдения скоростных режимов в Минской области произошло 27 ДТП, 2 человека погибли, 33 травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С целью профилактики инспекторы проводят рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля. Проверяют не только автомобилистов, но и мотоциклистов. Превышение скорости остается одной из основных причин совершения дорожных аварий. К слову, за 2023 год из-за лихачества на дорогах в регионе произошло более 140 ДТП.

С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП-1

Александр Сулик, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Дзержинского РОВД:
Наиболее распространенные нарушения среди мотоциклистов – это движение без мотошлемов, превышение установленной скорости движения, нарушение правил дорожного движения в части управления транспортными средствами без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, также перевозка пассажиров, отсутствие страховки.

Отметим, что любителям погонять придется раскошелиться – за превышение скоростного режима предусмотрен штраф. При повторном нарушении он может достичь 600 рублей. Или водителя ждет лишение прав на срок до одного года.

# ДТП # происшествия # Александр Сулик # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице
05 апреля 2024 10:38

В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице

В минском метро произошло задымление
30 марта 2024 11:11

В минском метро произошло задымление

В Беларуси задержали двух мужчин, планировавших нападение на пограничника
29 марта 2024 13:32

В Беларуси задержали двух мужчин, планировавших нападение на пограничника