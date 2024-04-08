С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП

Новости Беларуси. С начала 2024 года по причине несоблюдения скоростных режимов в Минской области произошло 27 ДТП, 2 человека погибли, 33 травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С целью профилактики инспекторы проводят рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля. Проверяют не только автомобилистов, но и мотоциклистов. Превышение скорости остается одной из основных причин совершения дорожных аварий. К слову, за 2023 год из-за лихачества на дорогах в регионе произошло более 140 ДТП.