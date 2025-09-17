Обновлённая детская больница и выставка достижений – как отметили День народного единства в Бресте?

День народного единства для Бреста глубоко символичен. Жители города почтили память погибших в 1939 году красноарммейцев, которые помогли Беларуси снова стать единой. Сам пограничный Брест будто учебник истории, по которому можно судить о прошлом и глубоко ценить настоящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для самых маленьких жителей Брестчины распахнула двери обновленная детская областная больница, где создали уникальные условия для помощи маленьким пациентам. Это стало подарком для всего региона. Достижения каждого из 16 районов представили на масштабной выставке, на которой удалось раскрыть потенциал брестской земли. По следу праздника прошла Кристина Протосовицкая.

Россыпь алых цветов в благодарность за возможность жить в Беларуси. Те, кто строит сегодня жизнь в Бресте в самых разных отраслях и кому только предстоит это делать в будущем, собрались у памятника 46 красноармейцам, которые погибли в 1939 году. Для брестчан это место – символ связи времен.

Символично в День народного единства после реконструкции открыли Брестскую детскую областную больницу. Масштабная перезагрузка началась еще в 2021 году, когда построили новый корпус на четыре отделения. А в 2025-м обновленным встречает пациентов лечебный блок.

В обновленном здании разместились приемное отделение, травмпункт, оперблок и эндоскопический кабинет, а также весь диагностический блок с современным оборудованием для помощи маленьким пациентам. Ежегодно в регионе в ней нуждается более 76 000 детей – это треть детского населения всей Брестской области. В подарок врачи больницы получили автомобиль. В год специалисты выезжают до 700 раз в райцентры для консультаций.

Петр Пархомчик, председатель Бресткского облисполкома:

Более 24 миллионов рублей, которые были направлены для ремонта и восстановления оборудования. В 30-е годы они не заботились о белорусском народе. Мы знаем, что большое количество и детей, и взрослого населения было уничтожено на территории Республики Беларусь. Слава богу, что освободительное движение Красной армии в 1939 году освободило брестскую территорию, Гродно, часть Минской области и создало нормальные, человеческие условия для развития наших территорий. И сегодня мы видим результаты этой напряженной работы.