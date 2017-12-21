Эвакуировали 100 человек. В Гомеле мужчина с телефона прохожей сообщил о минировании мясокомбината

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина позвонил на местный мясокомбинат и сообщил о его минировании.

По информации официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, инцидент произошел 21 декабря днем. Неизвестный позвонил по телефону 102 и сообщил информацию от том, что Гомельский мясокомбинат заминирован.

Из здания предприятия были эвакуированы 100 человек. На место приехали правоохранители, сотрудники МЧС и саперно-пиротехническая группа.

Информация о минировании оказалась ложной. Взрывное устройство не было обнаружено.

Через несколько часов звонившего задержали.

Им оказался 40-летний неработающий местный житель. Оказалось, что мужчина подошел на улице к женщине, попросил ее позвонить, набрал номер оперативно-дежурной службы и сообщил о минировании. После чего отдал телефон женщине и ушел.

Мужчина пока не смог объяснить причину такого поступка из-за того, что задержанный находился в нетрезвом состоянии.