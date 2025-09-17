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Сложно ли сейчас быть партийцем? Поговорили с молодым коммунистом из Беларуси

17 сентября 2025 17:25
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Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: 
Вы представитель коммунистической партии, молодое лицо, так все-таки почему коммунисты? Сложно ли сейчас быть партийцем?

Сложно ли сейчас быть партийцем? Поговорили с молодым коммунистом из Беларуси-2

Андрей Павленко, член Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Моя общественная деятельность началась в августе 2020 года. Я не состоял ни в каких общественных организациях, включая БРСМ. Когда я столкнулся с тем, что у нас происходило на улицах, плюс я изучал исторический контекст развития нашего государства. Я стал на четкую позицию. Вступил в ряды коммунистической партии, поскольку только у нее есть исторический опыт решения глобальных проблем. Только у нее был взрывной рост экономики. Только коммунистическая партия смогла победить фашизм. Только у коммунистической партии есть четкий базис для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые у нас сейчас существуют в отношении нашего государства. 

Что касается, тяжело ли быть сейчас коммунистом, давайте скажем прямо, в 90-е годы у нас сидели в парламенте националисты, БНФ, которые продвигали свою повестку. Сломать вот это вот их идеологическое направление Александру Григорьевичу удалось только, можно сказать, в 2020 году, когда начали метлой выгонять тех людей, которые сидели на двух стульях и смотрели на Польшу и на Запад. Поэтому сейчас я чувствую себя уверенно, потому что это моя позиция, я готов ее всегда отстаивать.

# Евгений Пустовой # Белорусские партии

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