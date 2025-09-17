Сложно ли сейчас быть партийцем? Поговорили с молодым коммунистом из Беларуси

Андрей Павленко, член Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Моя общественная деятельность началась в августе 2020 года. Я не состоял ни в каких общественных организациях, включая БРСМ. Когда я столкнулся с тем, что у нас происходило на улицах, плюс я изучал исторический контекст развития нашего государства. Я стал на четкую позицию. Вступил в ряды коммунистической партии, поскольку только у нее есть исторический опыт решения глобальных проблем. Только у нее был взрывной рост экономики. Только коммунистическая партия смогла победить фашизм. Только у коммунистической партии есть четкий базис для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые у нас сейчас существуют в отношении нашего государства.

Что касается, тяжело ли быть сейчас коммунистом, давайте скажем прямо, в 90-е годы у нас сидели в парламенте националисты, БНФ, которые продвигали свою повестку. Сломать вот это вот их идеологическое направление Александру Григорьевичу удалось только, можно сказать, в 2020 году, когда начали метлой выгонять тех людей, которые сидели на двух стульях и смотрели на Польшу и на Запад. Поэтому сейчас я чувствую себя уверенно, потому что это моя позиция, я готов ее всегда отстаивать.