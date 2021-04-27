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«Совершенное при отягчающих обстоятельствах». СК раскрыл подробности убийства 20-летней давности

27 апреля 2021 16:20
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Новости Беларуси. Жестокое убийство 20-летней давности. Следователи рассказали подробности дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Совершенное при отягчающих обстоятельствах». СК раскрыл подробности убийства 20-летней давности-1

Преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года в одном из домов Бобруйска. Мужчина схватил девушку за одежду, после чего стал наносить удары ножом. В общей сложности насчитали 50 ранений.

«Совершенное при отягчающих обстоятельствах». СК раскрыл подробности убийства 20-летней давности-4

Долгое время следствие не могло найти причастного. В поле зрения правоохранителей мужчина попал в середине 2020 года. В итоге необходимые доказательства были получены, допрошены свидетели и сам подозреваемый. Он подтвердил свои показания на месте преступления и указал место, где спрятал орудие преступления.

«Совершенное при отягчающих обстоятельствах». СК раскрыл подробности убийства 20-летней давности-7

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Что касается подозреваемого, то следствием ему инкриминировано убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном.

«Совершенное при отягчающих обстоятельствах». СК раскрыл подробности убийства 20-летней давности-10

Расследование уголовного дела продолжается. Назначены необходимые дополнительные экспертные исследования.

# Убийство # происшествия # Юлия Гончарова # Фотофакт

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