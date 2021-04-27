«Совершенное при отягчающих обстоятельствах». СК раскрыл подробности убийства 20-летней давности

Новости Беларуси. Жестокое убийство 20-летней давности. Следователи рассказали подробности дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года в одном из домов Бобруйска. Мужчина схватил девушку за одежду, после чего стал наносить удары ножом. В общей сложности насчитали 50 ранений.

Долгое время следствие не могло найти причастного. В поле зрения правоохранителей мужчина попал в середине 2020 года. В итоге необходимые доказательства были получены, допрошены свидетели и сам подозреваемый. Он подтвердил свои показания на месте преступления и указал место, где спрятал орудие преступления.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Что касается подозреваемого, то следствием ему инкриминировано убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном.