В детском саду на Денисовской загорелся электрощиток. Эвакуировали более 150 человек

Новости Беларуси. Короткое замыкание электропроводки стало вероятной причиной возгорания в электрощитовой ясли-сада № 86 на Денисовской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Короткое замыкание электропроводки стало вероятной причиной возгорания в электрощитовой ясли-сада № 86 на Денисовской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Очаг находился на первом этаже дошкольного учреждения.
Прибывшие на место работники МЧС эвакуировали 128 воспитанников и 25 работников. Возгорание ликвидировали.