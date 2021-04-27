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В детском саду на Денисовской загорелся электрощиток. Эвакуировали более 150 человек

27 апреля 2021 15:21
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Новости Беларуси. Короткое замыкание электропроводки стало вероятной причиной возгорания в электрощитовой ясли-сада № 86 на Денисовской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В детском саду на Денисовской загорелся электрощиток. Эвакуировали более 150 человек-1

Очаг находился на первом этаже дошкольного учреждения.

В детском саду на Денисовской загорелся электрощиток. Эвакуировали более 150 человек-4

Прибывшие на место работники МЧС эвакуировали 128 воспитанников и 25 работников. Возгорание ликвидировали.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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