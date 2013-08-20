Сотрудников одного из казино Минска задержали по подозрению в организации секс-туризма

Новости Беларуси. Игорное заведение по принципу «все включено». Министерством внутренних дел пресечена преступная деятельность сотрудников одного из казино Минска. Уголовные дела возбуждены в отношении двух молодых мужчин. Они подозреваются в организации секс-туризма на территории Беларуси. Будучи работниками заведения, они неоднократного предоставляли состоятельным клиентам девушек для оказания платных интимных услуг.

Сбор информации о деятельности казино оперативники собирали с момента открытия заведения. Проверку по делу проводит Следственный комитет. В настоящее время оба подозреваемые задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Стоимость эскорт сопровождения колебалась в среднем до 1 тысячи долларов в среднем, при этом половина суммы уходила организаторам преступной схемы. Оперативники Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми не исключают, что подобные схемы оказания сексуальных услуг могут действовать и в других увеселительных и развлекательных учреждениях города Минска и республики.