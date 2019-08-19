В Калинковичском районе Renault наехал на дерево. Погиб водитель

Новости Беларуси. 18 августа около двух часов дня в Калинковичском районе в результате наезда на дерево погиб водитель иномарки. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 44-летний водитель Renault Megane Scenic ехал по трассе Р31 со стороны Бобруйска в направлении Мозыря.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент водитель совершил обгон, но после возвращения в свою полосу для продолжения движения мужчина не справился с управлением. Машина оказалась в кювете и врезалась в дерево.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома