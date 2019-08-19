В Калинковичском районе Renault наехал на дерево. Погиб водитель
Новости Беларуси. 18 августа около двух часов дня в Калинковичском районе в результате наезда на дерево погиб водитель иномарки.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 44-летний водитель Renault Megane Scenic ехал по трассе Р31 со стороны Бобруйска в направлении Мозыря.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В какой-то момент водитель совершил обгон, но после возвращения в свою полосу для продолжения движения мужчина не справился с управлением. Машина оказалась в кювете и врезалась в дерево.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Водитель был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.
На прошлой неделе в Пуховичском районе KIA Rio наехал на дерево.
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