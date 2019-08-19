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В Калинковичском районе Renault наехал на дерево. Погиб водитель

19 августа 2019 08:53
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Новости Беларуси. 18 августа около двух часов дня в Калинковичском районе в результате наезда на дерево погиб водитель иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 44-летний водитель Renault Megane Scenic ехал по трассе Р31 со стороны Бобруйска в направлении Мозыря.

В Калинковичском районе Renault наехал на дерево. Погиб водитель-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент водитель совершил обгон, но после возвращения в свою полосу для продолжения движения мужчина не справился с управлением. Машина оказалась в кювете и врезалась в дерево.

В Калинковичском районе Renault наехал на дерево. Погиб водитель-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Водитель был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

На прошлой неделе в Пуховичском районе KIA Rio наехал на дерево. 

Погибли два человека – подробнее здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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