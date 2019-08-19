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В Волковысском районе в водоёме утонул 29-летний мужчина

19 августа 2019 07:19
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Новости Беларуси. 18 августа примерно в полпервого дня в Волковысском районе утонул 29-летний парень.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, житель районного центра отдыхал у водоёма неподалёку от деревни Изабелин. Тело погибшего было обнаружено и извлечено примерно в половине третьего дня.

Очевидцы рассказали, что несчастный случай произошёл во время купания.

Упоминается, что мужчина плавал в не предназначенном для этого месте.

Летом 2019 года брестчанин на спор хотел переплыть водоём и утонул.

Мужчина не умел плавать – здесь подробности.

# Утопления # происшествия

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