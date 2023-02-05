Сотрудники МЧС спасли подростков, которые заблудились в лесу под Минском

Новости Беларуси. История со счастливым финалом. Сотрудники МЧС спасли троих подростков, потерявшихся в лесу. Сообщение о том, что ребята заблудились в массиве вблизи деревни Жуков Луг, поступило вечером 4 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели, в том числе работники спецотряда «Зубр», медики и кинологи оперативно выехали к месту. Подростки были на связи, однако потеряли ориентиры и не могли самостоятельно выйти из леса. Спустя час сотрудникам МЧС удалось обнаружить парней. Их вывели из чащи и сразу передали бригаде скорой помощи для осмотра.