Сотрудники МЧС дважды спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Дважды за день сотрудники МЧС спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местный житель таким образом решил сократить путь и на велосипеде переехать водоем. Спасатели, к счастью, успели вовремя и оказали необходимую помощь.