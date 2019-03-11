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Сотрудники МЧС дважды спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе

11 марта 2019 18:04
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Новости Беларуси. Дважды за день сотрудники МЧС спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС дважды спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе-1

Местный житель таким образом решил сократить путь и на велосипеде переехать водоем. Спасатели, к счастью, успели вовремя и оказали необходимую помощь.

Сотрудники МЧС дважды спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе-4

Но через несколько часов им пришлось вернуться. Мужчина снова оказался на льду. Он решил забрать свой велосипед. Сотрудники МЧС оказали пострадавшему необходимую помощь. Напомним, выходить на лед сейчас опасно.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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