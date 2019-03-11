Сотрудники МЧС дважды спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Дважды за день сотрудники МЧС спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Дважды за день сотрудники МЧС спасли одного и того же мужчину на озере в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Местный житель таким образом решил сократить путь и на велосипеде переехать водоем. Спасатели, к счастью, успели вовремя и оказали необходимую помощь.
Но через несколько часов им пришлось вернуться. Мужчина снова оказался на льду. Он решил забрать свой велосипед. Сотрудники МЧС оказали пострадавшему необходимую помощь. Напомним, выходить на лед сейчас опасно.