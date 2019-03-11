Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве
Новости России. В Москве была задержана мать, которая бросила свою 5-летнюю дочь одну в квартире на продолжительное время.
По информации Следственного комитета РФ, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В квартире жилого дома был обнаружена девочка. Ребенку – пять лет. Предварительно, у найденной девочки отсутствуют социальные навыки, также выявлены признаки анорексии.
На шее у ребенка обнаружено вросшее в кожу украшение.
Соседи рассказали правоохранителям, что мама девочки отсутствовала несколько дней. Сейчас женщину задержали.
Найденного ребенка доставили в реанимацию одного из медучреждений Москвы.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование по делу продолжается. В его будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Правоохранители опубликовали видео из квартиры, в которой проживал ребенок. Кадры шокируют.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»