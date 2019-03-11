Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве

Новости России. В Москве была задержана мать, которая бросила свою 5-летнюю дочь одну в квартире на продолжительное время.

По информации Следственного комитета РФ, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В квартире жилого дома был обнаружена девочка. Ребенку – пять лет. Предварительно, у найденной девочки отсутствуют социальные навыки, также выявлены признаки анорексии.

На шее у ребенка обнаружено вросшее в кожу украшение.

Соседи рассказали правоохранителям, что мама девочки отсутствовала несколько дней. Сейчас женщину задержали.

Найденного ребенка доставили в реанимацию одного из медучреждений Москвы.