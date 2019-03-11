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Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве

11 марта 2019 16:12
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Новости России. В Москве была задержана мать, которая бросила свою 5-летнюю дочь одну в квартире на продолжительное время.

По информации Следственного комитета РФ, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В квартире жилого дома был обнаружена девочка. Ребенку – пять лет. Предварительно, у найденной девочки отсутствуют социальные навыки, также выявлены признаки анорексии.

На шее у ребенка обнаружено вросшее в кожу украшение.

Соседи рассказали правоохранителям, что мама девочки отсутствовала несколько дней. Сейчас женщину задержали.

Найденного ребенка доставили в реанимацию одного из медучреждений Москвы.

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование по делу продолжается. В его будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней.

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Правоохранители опубликовали видео из квартиры, в которой проживал ребенок. Кадры шокируют.

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-9

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-11

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-13

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-15

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-17

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-19

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-21

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

Здесь нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Шокирующие кадры из квартиры в Москве-23

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации»

# Дети и родители # происшествия # Фотофакт

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