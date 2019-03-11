Напавший на инкассатора в Бресте мужчина приговорён к 7 годам колонии

Новости Беларуси. 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В Бресте огласили приговор напавшему на инкассатора мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбойное нападение произошло в самом центре города в ноябре 2018 года. Тогда, чтобы завладеть выручкой банка, житель Бреста применил электрошокер. Молодой человек вырвал сумку с деньгами, завязалась потасовка. Однако убежать дальше соседних дворов преступнику не удалось. Задержал его напарник инкассатора. Как выяснилось в ходе следствия, деньги 33-летнему мужчине понадобились для открытия собственного дела.

Мария Бялт, старший помощник прокурора Бреста:

Преступление обвиняемый планировал заранее. За несколько дней до нападения купил в Минске электрошокер. Несколько дней подряд приходил к отделению банка, где следил за инкассаторами, смотрел их расписание. Также за несколько дней он взял у знакомых ключ от квартиры, в которой никто не проживал, для того, чтобы после совершения нападения там пережать время.