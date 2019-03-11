Утонувший в Свислочи мужчина накануне обращался в больницу

Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. В Свислочи, недалеко от станции метро «Первомайская», утонул 32-летний мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сообщение о случившемся в МЧС поступило около 10 вечера в воскресенье от прохожих. Звук падения в воду услышала молодая пара, проходящая вдоль берега. Люди пытались помочь мужчине выбраться, но безуспешно. Водолазы потратили более 20 минут на поиски тонувшего.