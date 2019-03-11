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Утонувший в Свислочи мужчина накануне обращался в больницу

11 марта 2019 16:28
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Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. В Свислочи, недалеко от станции метро «Первомайская», утонул 32-летний мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Утонувший в Свислочи мужчина накануне обращался в больницу-1

Сообщение о случившемся в МЧС поступило около 10 вечера в воскресенье от прохожих. Звук падения в воду услышала молодая пара, проходящая вдоль берега. Люди пытались помочь мужчине выбраться, но безуспешно. Водолазы потратили более 20 минут на поиски тонувшего.

Утонувший в Свислочи мужчина накануне обращался в больницу-4

Спасти его не удалось. Известно, что накануне мужчина обращался в больницу с жалобами на слабость. После оказания медицинской помощи он отказался от дополнительного обследования. По факту гибели минчанина проводится проверка.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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