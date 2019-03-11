Утонувший в Свислочи мужчина накануне обращался в больницу

Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. В Свислочи, недалеко от станции метро «Первомайская», утонул 32-летний мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. В Свислочи, недалеко от станции метро «Первомайская», утонул 32-летний мужчина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сообщение о случившемся в МЧС поступило около 10 вечера в воскресенье от прохожих. Звук падения в воду услышала молодая пара, проходящая вдоль берега. Люди пытались помочь мужчине выбраться, но безуспешно. Водолазы потратили более 20 минут на поиски тонувшего.
Спасти его не удалось. Известно, что накануне мужчина обращался в больницу с жалобами на слабость. После оказания медицинской помощи он отказался от дополнительного обследования. По факту гибели минчанина проводится проверка.