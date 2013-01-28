В Лунинецком районе под лед провалились мужчина и сани с лошадью

Новости Беларуси. В Беларуси участились неудачные ледовые переправы. Так в Брестской области в воду провалились сани с лошадью. ЧП произошло в Лунинецком районе. Мужчина отправился в гости к дочери в другую деревню, и при переходе через озеро Болонь лед проломился.

Мужчина из полыньи выбрался самостоятельно. С диагнозом переохлаждение он госпитализирован в больницу. А вот с санями и лошадью все оказалось значительно сложнее. Животное из полыньи с помощью веревок вызволяли 13 человек: 4 сотрудника МЧС и 9 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.