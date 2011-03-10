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Состояние велосипедистов, пострадавших в ДТП на минской кольцевой дороге, стабильно

10 марта 2011 19:08
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Об этом сообщили в больнице скорой помощи.

Напомним, девятого марта автомобиль БМВ сбил сразу 12 спортсменов. Колонна двигалась по внутреннему кольцу в сторону улицы Уборевича. Четверо пострадавших были доставлены в больницу, там им оказали экстренную помощь. Двое госпитализированы с черепно-мозговой травмой, переломом и многочисленными ушибами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Состояние, по сравнению со вчерашним, несколько улучшилось, но сохраняется состояние средней тяжести.

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