Состояние велосипедистов, пострадавших в ДТП на минской кольцевой дороге, стабильно

Об этом сообщили в больнице скорой помощи.

Напомним, девятого марта автомобиль БМВ сбил сразу 12 спортсменов. Колонна двигалась по внутреннему кольцу в сторону улицы Уборевича. Четверо пострадавших были доставлены в больницу, там им оказали экстренную помощь. Двое госпитализированы с черепно-мозговой травмой, переломом и многочисленными ушибами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

Состояние, по сравнению со вчерашним, несколько улучшилось, но сохраняется состояние средней тяжести.