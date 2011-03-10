Крупную партию одежды и обуви задержали белорусские пограничники на границе с Россией

Однако, как выяснилось, Россия была лишь транзитной страной — товары везли в нашу страну из украинского Хмельницкого.

Украинско-российский кордон микроавтобус миновал беспрепятственно, а на белорусско-российском нарушителей остановили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Точную стоимость изъятых товаров ещё предстоит подсчитать. По предварительным оценкам, она может оказаться около миллиарда рублей.

Дмитрий Уклейко, начальник пресс-службы Гомельской пограничной службы:

В Добрушском районе был задержан микроавтобус Мерседес. При осмотре в салоне автомобиля были найдены 37 крупногабаритных сумок с товарами народного потребления. Товар изъят сотрудниками таможни. Предварительная сумма оценки составляет свыше 400 миллионов рублей.