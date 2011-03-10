Взрыв у Академии ФСБ в Москве квалифицирован как хулиганство

По соответствующей статье возбуждено уголовное дело.

Взрыв у остановки общественного транспорта на Мичуринском проспекте прогремел накануне. Никто не пострадал.

Бомба, мощность которой оценивается до 400 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в снег за остановкой. Устройство было начинено поражающими элементами. Скорее всего, его привели в действие с помощью часового механизма.

Сегодня на месте происшествия, которое по-прежнему оцеплено, продолжатся следственные действия. На общественном транспорте в Москве усилены меры безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».