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Взрыв у Академии ФСБ в Москве квалифицирован как хулиганство

10 марта 2011 11:07
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По соответствующей статье возбуждено уголовное дело.

Взрыв у остановки общественного транспорта на Мичуринском проспекте прогремел накануне. Никто не пострадал.

Бомба, мощность которой оценивается до 400 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в снег за остановкой. Устройство было начинено поражающими элементами. Скорее всего, его привели в действие с помощью часового механизма.

Сегодня на месте происшествия, которое по-прежнему оцеплено, продолжатся следственные действия. На общественном транспорте в Москве усилены меры безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрыв у Академии ФСБ в Москве

Взрыв у Академии ФСБ в Москве

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство

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