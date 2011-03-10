Прямой эфир

Землетрясение в Китае: 17 погибших, более 150 ранены

10 марта 2011 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эпицентр землетрясения находился в горном районе у границы с Мьянмой.

В результате подземных толчков больше всего пострадала провинция Юньнань. Там разрушены жилые дома, обрушилась часть супермаркета. В пострадавших районах проходят поисково-спасательные работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Китайская провинция Юньнань уже оказывалась под ударом стихии в прошлом месяце. Тогда в результате пятибалльного землетрясения пострадали более 80 тысяч местных жителей. Самый же масштабный подземный удар зафиксирован в Китае в мае 2008 года. Землетрясение в провинции Сычуань унесло жизни свыше 80 тысяч человек.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 марта 2011 11:07

Взрыв у Академии ФСБ в Москве квалифицирован как хулиганство

10 марта 2011 10:29

На минской кольцевой сбиты 12 велосипедистов: восемь юных спортсменов попали в больницу

10 марта 2011 09:25

Сотрудники МЧС спасли двух плывших на льдине минчан