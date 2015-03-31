Солдат-срочник из Витебска обвиняется в сутенерстве

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует дело о сутенерстве, фигурантом которого стал 21-летний солдат-срочник из Витебска.



Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области (в комментарии БЕЛТА):

Недавно правоохранители задержали военнослужащего, проходящего срочную службу в Осиповичах, по подозрению в сутенерстве и распространении порнографии. Молодой человек 1993 года рождения, уроженец города Витебска, зарабатывал на продаже своей сожительницы 1992 года рождения.

В социальных сетях мужчина размещал объявления о предоставлении услуг сексуального характера своей возлюбленной. Странное «хобби» появилось у парня еще до службы в армии, в октябре 2013 года.

Солдату предъявлено обвинение за «организацию занятием проституцией». Он находится под стражей. Молодому человеку грозит от трех до пяти лет лишения свободы и штраф.