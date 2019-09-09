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Собака выбежала на дорогу в Минске и врезалась в машину. Животное не пострадало

09 сентября 2019 18:46
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Новости Беларуси. Собака врезалась в автомобиль. Инцидент произошёл на пересечении улиц Есенина и Космонавтов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пёс выбежал на дорогу и ударился в бок проезжавшей машины.

Собака выбежала на дорогу в Минске и врезалась в машину. Животное не пострадало-1

Виновница ДТП не пострадала, автомобиль же получил значительные повреждения.

Собака выбежала на дорогу в Минске и врезалась в машину. Животное не пострадало-4

Хозяин собаки был передан правоохранительным органам, свой вины он не признаёт.

Собака выбежала на дорогу в Минске и врезалась в машину. Животное не пострадало-7

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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