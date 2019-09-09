Собака выбежала на дорогу в Минске и врезалась в машину. Животное не пострадало

Новости Беларуси. Собака врезалась в автомобиль. Инцидент произошёл на пересечении улиц Есенина и Космонавтов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пёс выбежал на дорогу и ударился в бок проезжавшей машины.
Новости Беларуси. Собака врезалась в автомобиль. Инцидент произошёл на пересечении улиц Есенина и Космонавтов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пёс выбежал на дорогу и ударился в бок проезжавшей машины.
Виновница ДТП не пострадала, автомобиль же получил значительные повреждения.
Хозяин собаки был передан правоохранительным органам, свой вины он не признаёт.