Собака выбежала на дорогу в Минске и врезалась в машину. Животное не пострадало

Новости Беларуси. Собака врезалась в автомобиль. Инцидент произошёл на пересечении улиц Есенина и Космонавтов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пёс выбежал на дорогу и ударился в бок проезжавшей машины.