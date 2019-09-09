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Браконьеры задержаны в Столинском районе. Они выловили 76 рыб

09 сентября 2019 15:33
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Новости Беларуси. В Столинском районе задержаны браконьеры.

По информации УВД Брестского облисполкома, инспектор Охраны животного и растительного мира контролировал соблюдение законодательства в области рыболовства на реке Припять.

Браконьеры задержаны в Столинском районе. Они выловили 76 рыб-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

Инспектор двигался на автомобиле по лесной дороге рядом с рекой. В какой-то момент он обратил внимание на телегу с лошадью и четырьмя пассажирами. Заметив инспектора, повозка скрылась в лесу. Сотрудник инспекции решил остаться дожидаться возвращения повозки. Спустя час повозка выехала из леса с двумя пассажирами.

Браконьеры задержаны в Столинском районе. Они выловили 76 рыб-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

Пассажиры телеги при виде инспектора начали нервничать и невнятно отвечать на вопросы. Мужчины рассказали, что некоторое время назад они отдыхали на берегу и распивали спиртное. Инспектор сообщил в милицию.

Браконьеры задержаны в Столинском районе. Они выловили 76 рыб-7

Фото: УВД Брестского облисполкома

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в лесу мешки. В одном из них находились рыболовные сети, во втором была рыба. Выяснилось, что 58-летний и 50-летний мужчины незаконным способом добыли 76 рыб. Сумма ущерба составляет более 4300 белорусских рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча рыбы или других водных животных».

Браконьеры задержаны в Столинском районе. Они выловили 76 рыб-10

Фото: УВД Брестского облисполкома  

Более 70 кг незаконно выловленной рыбы, 100 сетей: мядельская инспекция обнаружила свыше 60 случаев нарушения закона – здесь подробнее.  

# Браконьерство в Беларуси # происшествия

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