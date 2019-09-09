Под Минском маршрутка влетела в фуру. Погибли 2 человека

Новости Беларуси. В Минском районе на МКАД-2 в направлении трассы М1 маршрутка врезалась в стоявшую на обочине фуру. По информации МВД Беларуси, 9 сентября в 14.40 водитель маршрутки Volkswagen столкнулся со стоявшей на обочине фурой МАЗ. Она находилась на обочине по причине поломки.

Фото: МВД Беларуси

В маршрутном такси находились пять пассажиров. В результате ДТП два человека погибли на месте, водитель и еще трое пассажиров были госпитализированы. По предварительной информации водители маршрутки и фуры находились за рулем в трезвом состоянии.

Фото: МВД Беларуси

Проводится проверка по факту аварии. На месте работают сотрудники ГАИ, следователи и медики.

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси