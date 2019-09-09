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В Волковыске 12-летний велосипедист врезался на перекрёстке в ВАЗ

09 сентября 2019 16:12
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Новости Беларуси. 7 сентября около восьми вечера в Волковыске произошло ДТП с малолетним велосипедистом.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 32-летний водитель ВАЗа ехал в частном секторе по улице Синкевича. Когда машина двигалась по перекрёстку, справа возник 12-летний велосипедист.

В Волковыске 12-летний велосипедист врезался на перекрёстке в ВАЗ-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Мальчик собирался выехать на проезжую часть, но врезался в дверь Нивы. Ребёнок получил ушиб грудной клетки, ссадины и гематомы. Пострадавший был доставлен в больницу.

В Волковыске 12-летний велосипедист врезался на перекрёстке в ВАЗ-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Брестском районе легковушка сбила школьницу.

Девочка шла по краю проезжей части – подробнее здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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