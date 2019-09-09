В Волковыске 12-летний велосипедист врезался на перекрёстке в ВАЗ

Новости Беларуси. 7 сентября около восьми вечера в Волковыске произошло ДТП с малолетним велосипедистом.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 32-летний водитель ВАЗа ехал в частном секторе по улице Синкевича. Когда машина двигалась по перекрёстку, справа возник 12-летний велосипедист.