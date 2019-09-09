В Волковыске 12-летний велосипедист врезался на перекрёстке в ВАЗ
Новости Беларуси. 7 сентября около восьми вечера в Волковыске произошло ДТП с малолетним велосипедистом.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 32-летний водитель ВАЗа ехал в частном секторе по улице Синкевича. Когда машина двигалась по перекрёстку, справа возник 12-летний велосипедист.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Мальчик собирался выехать на проезжую часть, но врезался в дверь Нивы. Ребёнок получил ушиб грудной клетки, ссадины и гематомы. Пострадавший был доставлен в больницу.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
По факту аварии ведётся проверка.
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