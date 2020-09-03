Со слов задержанного, это марихуана. У активиста протестных акций дома обнаружили два свёртка с зелёным веществом

Новости Беларуси. Как показывает время, участники акций протестов зачастую оказываются людьми с внушительным «багажом» административных и даже уголовных правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Заниматься начал из-за тяжёлого положения в семье». Участник несанкционированного митинга в Минске оказался закладчиком психотропов

Так, в Жлобине задержан 21-летний «активист» протестных акций, который подозревается в участии в массовых беспорядках на территории райцентра и не только.