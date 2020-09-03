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Со слов задержанного, это марихуана. У активиста протестных акций дома обнаружили два свёртка с зелёным веществом

03 сентября 2020 13:13
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Новости Беларуси. Как показывает время, участники акций протестов зачастую оказываются людьми с внушительным «багажом» административных и даже уголовных правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Так, в Жлобине задержан 21-летний «активист» протестных акций, который подозревается в участии в массовых беспорядках на территории райцентра и не только.  

Со слов задержанного, это марихуана. У активиста протестных акций дома обнаружили два свёртка с зелёным веществом-1

В ходе обыска по месту жительства молодого человека в системном блоке компьютера обнаружены два свертка с зеленым веществом растительного происхождения. Со слов задержанного, это марихуана.  

Со слов задержанного, это марихуана. У активиста протестных акций дома обнаружили два свёртка с зелёным веществом-4

Что у вас по месте жительства обнаружили?  

Марихуану.  

Откуда у вас марихуана?  

Моя.  

Со слов задержанного, это марихуана. У активиста протестных акций дома обнаружили два свёртка с зелёным веществом-7

Ваша? Где вы взяли эту марихуану?  

Мне ее дал Руслан.  

Вы у него приобрели марихуану? За какую сумму?  

20 рублей.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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