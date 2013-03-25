Березовского могли задушить шарфом – версия друга олигарха

Новости Великобритании. Николай Глушков, друг и бывший коллега Бориса Березовского, не верит в версию самоубийства, он предполагет, что бизнесмена задушили. Об этом Глушков сообщил в интервью The Guardian. С его слов к телу разрешили подойти бывшей жене Березовского Галине. Экс-супруга рассказала, что рядом с телом предпринимателя лежал шарф.

Николай Глушков (в интервью The Guardian):

Борис был задушен. Возможно, он сделал это сам, а возможно и нет. Я не верю в его самоубийство. Эта смерть не была обычной.

Британская полиция называет смерть Бориса Березовского необъяснимой, подробности расследования пока не распространяются.

Британские СМИ пишут о том, что олигарх в последние месяцы лечился от депрессии, а один из его друзей рассказал прессе о том, что предприниматель был очень подавлен и якобы говорил о самоубийстве.

Об истинной причине смерти олигарха можно будет говорить только после вскрытия. Предполагается, что оно состоится сегодня. Проводить исследование будут специалисты британского центра ядерного оружия.

Напомним, тело Березовского было обнаружено в его доме недалеко от Лондона в минувшую пятницу. Близкий друг семьи бизнесмена Бориса Березовского Демьян Кудрявцев подтвердил факт его кончины, уточнив, что причиной смерти стала остановка сердца.

«Да, подтверждаю», – сказал он агентству «Прайм». Отвечая на вопрос, было ли это самоубийство, Кудрявцев сказал: «Нет! Это не так! Этого никто не знает. Внешних признаков самоубийства нет. Нет следов от шприцев, нет признаков приема каких-то таблеток - неизвестно от чего произошла остановка сердца».