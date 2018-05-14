Прямой эфир

Снаряд времён ВОВ нашли в центре Минска во время строительных работ

14 мая 2018 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внутренних войск МВД, боеприпас обнаружили утром 14 мая во время проведения строительных работ в районе пересечения улиц Комсомольская и Революционная.

На место прибыл расчет взрывотехнического центра внутренних войск, который извлек советский артиллерийский снаряд со взрывателем.

Другие взрывоопасные предметы не были обнаружены.

Снаряд вывезен, его уничтожат.

В начале мая гранату времен ВОВ нашли на территории детского сада в Барановичах (читать далее).

# Оружие и боеприпасы # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
«Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии». Врач – о пострадавших в ДТП в Каменецком районе детях
14 мая 2018 08:02

«Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии». Врач – о пострадавших в ДТП в Каменецком районе детях

Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет
13 мая 2018 20:10

Статья 328. Почему послаблений за оборот наркотиков в законодательстве Беларуси не будет

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем
13 мая 2018 14:50

Ещё одному подростку делают сложную операцию. Что известно о ДТП под Каменцем