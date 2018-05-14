Снаряд времён ВОВ нашли в центре Минска во время строительных работ

Новости Беларуси. В Минске найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внутренних войск МВД, боеприпас обнаружили утром 14 мая во время проведения строительных работ в районе пересечения улиц Комсомольская и Революционная.

На место прибыл расчет взрывотехнического центра внутренних войск, который извлек советский артиллерийский снаряд со взрывателем.

Другие взрывоопасные предметы не были обнаружены.

Снаряд вывезен, его уничтожат.