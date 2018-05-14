Снаряд времён ВОВ нашли в центре Минска во время строительных работ

Новости Беларуси. В Минске найден снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внутренних войск МВД, боеприпас обнаружили утром 14 мая во время проведения строительных работ в районе пересечения улиц Комсомольская и Революционная.
На место прибыл расчет взрывотехнического центра внутренних войск, который извлек советский артиллерийский снаряд со взрывателем.
Другие взрывоопасные предметы не были обнаружены.
Снаряд вывезен, его уничтожат.
В начале мая гранату времен ВОВ нашли на территории детского сада в Барановичах (читать далее).