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На территории детского сада в Барановичах нашли гранату времен ВОВ: эвакуированы 78 человек

03 мая 2018 16:15
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Новости Беларуси. В Барановичах на территории детского сада обнаружена граната.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Ольгу Давидович, инцидент произошел днем 3 мая. Заведующая позвонила в дежурную часть и сообщила, что во время посадки деревьев работник нашел предмет, который был похож на гранату.

Были эвакуированы 78 человек. На место ЧП выехали экстренные службы.

Объект обследуют специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404.

По предварительным данным, предмет, который нашли на территории учреждения, является гранатой времен ВОВ.

В конце апреля житель Барановичского района попытался распилить противотанковую гранату.

Мужчина погиб – здесь подробнее.

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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