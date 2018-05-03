На территории детского сада в Барановичах нашли гранату времен ВОВ: эвакуированы 78 человек

Новости Беларуси. В Барановичах на территории детского сада обнаружена граната.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Ольгу Давидович, инцидент произошел днем 3 мая. Заведующая позвонила в дежурную часть и сообщила, что во время посадки деревьев работник нашел предмет, который был похож на гранату.
Были эвакуированы 78 человек. На место ЧП выехали экстренные службы.
Объект обследуют специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404.
По предварительным данным, предмет, который нашли на территории учреждения, является гранатой времен ВОВ.
В конце апреля житель Барановичского района попытался распилить противотанковую гранату.
Мужчина погиб – здесь подробнее.