СМИ: В Минске убит бывший депутат Бондо Шаликиани

Новости Беларуси. Как сообщало СТВ, в Минске убит гражданин России, по некоторым данным, вор в законе одного из преступных кланов Грузии. Экс-депутат парламента Грузии Бондо Шаликиани убит в Минске, сообщает телекомпания «Рустави-2» во вторник 7 августа. По сообщению телекомпании, вместе с Шаликиани был убит сопровождавший его мужчина. Об этом пишет портал «Новости-Грузия».

Валерий Гелбахиани, бывший депутат парламента Грузии:

Шаликиани был застрелен киллером. Я утром позвонил моим друзьям, проживающим в Минске, и они мне сообщили, что Шаликиани был убит киллером, другие обстоятельства гибели Шаликиани мне неизвестны.

«Новости-Грузия», грузинское агентство:

Шаликиани считался наиболее влиятельным лицом в регионе Имерети (Западная Грузия, крупнейший город региона - Кутаиси). Он контролировал бизнес нефтепродкутов и владел телекомпанией «Кутаиси». В то же время Шаликиани не раз обвинялся разными политическими силами, в том числе экс-губернатором Имерети, в связях с криминальным миром.

5 марта 2004 году мажоритарный депутат парламента Грузии от Ткибули Бондо Шаликиани был задержан в ходе спецоперации. По данным полиции, в ходе обыска в его доме было обнаружено огнестрельное оружие разных видов. Против Шаликиани были выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов, в присвоении чужого имущества и в незаконном хранении огнестрельного оружия.

22 июля 2004 года Шаликиани был освобожден из предварительного заключения. Как тогда сообщили «Новости-Грузия» в Генеральной прокуратуре Грузии, Бондо Шаликиани по собственной воле передал государству входившие в его собственность санаторий «Саирме», а также долю акций на автозаводе, электромеханическом и тракторном заводе. Шаликиани также выплатил 280 тыс лари (190 тыс долларов) в счет возмещения ущерба, нанесенного в результате его деятельности государству.

Егор Ливай, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следствие располагает определенной информацией, которая позволяет говорить, что в данном преступлении принимали участие несколько человек. Следствие отрабатывает все возможные версии данного преступления. Одна из версий – это заказное убийство, связанное с криминальными разборками. Для установления всех обстоятельств совершения данного преступления и установления виновных лиц создана следственная группа из числа следователей и наиболее опытных криминалистов, которые специализируются на расследовании именно на категории особо тяжких уголовных дел.

В Следственном комитете Беларуси опровергли информацию ряда СМИ о том, что в Минске были убиты два человека. В Минске убит гражданин России, следствие пока не подтверждает, что это Бондо Шаликиани>>.

