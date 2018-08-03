В Вороновском районе перевернулся и загорелся Volkswagen: водитель и пассажиры смогли выбраться из легковушки

Новости Беларуси. В Вороновском районе перевернулся и сгорел автомобиль.
По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла второго августа.
В салоне автомобиля находились четыре парня и две девушки. Водитель при выборе скорости не учел техсостояние и особенности автомобиля. Легковушку качнуло и отвалилось одно из задних колес: машина перевернулась.
Водитель и пассажиры смогли выбраться из транспортного средства. В районе выхлопной трубы начался очаг возгорания. Автомобиль загорелся – кузов машины обгорел, а салон выгорел весь.
Установлено, что техосмотр транспортное средство не проходило, договор обязательного страхования не был обнаружен на месте.
В больницу были доставлены владелец легковушки и пассажирка.
В конце июля на Гродненщине в ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок (читать далее).