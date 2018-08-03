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В Вороновском районе перевернулся и загорелся Volkswagen: водитель и пассажиры смогли выбраться из легковушки

03 августа 2018 11:50
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Новости Беларуси. В Вороновском районе перевернулся и сгорел автомобиль.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла второго августа.

В салоне автомобиля находились четыре парня и две девушки. Водитель при выборе скорости не учел техсостояние и особенности автомобиля. Легковушку качнуло и отвалилось одно из задних колес: машина перевернулась.

Водитель и пассажиры смогли выбраться из транспортного средства. В районе выхлопной трубы начался очаг возгорания. Автомобиль загорелся – кузов машины обгорел, а салон выгорел весь.

Установлено, что техосмотр транспортное средство не проходило, договор обязательного страхования не был обнаружен на месте.

В больницу были доставлены владелец легковушки и пассажирка.

В конце июля на Гродненщине в ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок (читать далее).

# Авария в Гродненской области # происшествия

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