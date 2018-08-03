«Сказал, что нужно какие-то витаминки купить». Потерпевшие об обрушении цирка-шапито в Заславле накануне суда

Анна Юзва, потерпевшая:

У ребенка перелом ноги был. Три плюсневые кости, у него была вторая, третья, четвертая. Связался с нами непосредственно не сам директор, а его какой-то там подчиненный. Сказал, что нужно там какие-то витаминки вам купить. Я сказала: «Пейте сами свои витаминки». Нас пригласили перед Новым годом на какое-то представление, но никакой помощи нам не предлагалось абсолютно. Естественно, да, мы будем подавать иск на материальный и моральный ущерб.