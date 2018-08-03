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«Сказал, что нужно какие-то витаминки купить». Потерпевшие об обрушении цирка-шапито в Заславле накануне суда

03 августа 2018 11:40
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Новости Беларуси. Суд по делу об обрушении шатра цирка-шапито в Заславле проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди падали, кричали, суетились: подробности ЧП в цирке-шапито в Заславле

«Сказал, что нужно какие-то витаминки купить». Потерпевшие об обрушении цирка-шапито в Заславле накануне суда-1

На первое слушание вызваны свидетели и потерпевшие. Среди наиболее пострадавших: 62-летнаяя жительница Минского района – женщина получила перелом крестца, а также 13-летний Арсений. Работать журналистам в зале судебных заседаний разрешили лишь до начала рассмотрения дела. Нашей съемочной группе удалось получить комментарий потерпевшей стороны.

«Сказал, что нужно какие-то витаминки купить». Потерпевшие об обрушении цирка-шапито в Заславле накануне суда-4

Анна Юзва, потерпевшая: 
У ребенка перелом ноги был. Три плюсневые кости, у него была вторая, третья, четвертая. Связался с нами непосредственно не сам директор, а его какой-то там подчиненный. Сказал, что нужно там какие-то витаминки вам купить. Я сказала: «Пейте сами свои витаминки». Нас пригласили перед Новым годом на какое-то представление, но никакой помощи нам не предлагалось абсолютно. Естественно, да, мы будем подавать иск на материальный и моральный ущерб.

«Сказал, что нужно какие-то витаминки купить». Потерпевшие об обрушении цирка-шапито в Заславле накануне суда-7

Рассматривает дело суд Минского района. Впереди еще  как минимум три слушания. Приговор обещают озвучить в течение двух недель. Санкция статьи, по которой обвиняется руководитель цирка, предполагает наказание от штрафа до лишения свободы сроком на два года. 

# Несчастный случай # происшествия # Анна Юзва # Фотофакт

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