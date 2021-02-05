Смертельная авария на Партизанском проспекте. Водитель врезался в столб 

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте автомобиль въехал в осветительную мачту. Водитель погиб на месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП случилось ночью вблизи дома № 150. 28-летний водитель Mazda не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. На месте до раннего утра работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Обстоятельства аварии выясняются.