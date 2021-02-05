Минчанин стал фигурантом нескольких уголовных дел за публичные оскорбления в интернете
Новости Беларуси. 37-летний минчанин стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел за публичные оскорбления в интернете. Мужчина оставлял нелестные комментарии в адрес правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассчитывая остаться анонимным, делал это под различными никнеймами, но это не помешало установить личность оскорбителя. Он задержан и уже принес свои извинения. По словам мужчины, ни с кем из сотрудников милиции он знаком не был.
Николай Пасиницкий, заместитель начальника управления ГУСБ МВД Беларуси:
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 369 Уголовного кодекса, еще по двум уголовным делам, возбужденным ранее по аналогичной статье, проводятся следственные действия с его участием.
Хочу извиниться перед сотрудниками за оскорбительные комментарии в интернете. Делал это ненамеренно, о чем сожалею. Раскаиваюсь.
Сотрудники управления собственной безопасности МВД продолжают выявлять причастных к посягательствам на правоохранителей. Только в январе 2021 года возбуждено около 170 уголовных дел. Больше 100 связаны с публичным оскорблением сотрудников.