Минчанин стал фигурантом нескольких уголовных дел за публичные оскорбления в интернете

Новости Беларуси. 37-летний минчанин стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел за публичные оскорбления в интернете. Мужчина оставлял нелестные комментарии в адрес правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассчитывая остаться анонимным, делал это под различными никнеймами, но это не помешало установить личность оскорбителя. Он задержан и уже принес свои извинения. По словам мужчины, ни с кем из сотрудников милиции он знаком не был.