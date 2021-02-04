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Авария в Минской области. Под Столбцами из-за сильного снегопада молоковоз столкнулся с Volvo

04 февраля 2021 21:14
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Новости Беларуси. Снегопад добавил работы коммунальным и дорожным службам. Более 500 единиц техники работают на улицах и магистралях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе самосвалы-песко-солеразбрасыватели. Кроме того, чистить снег выехали десятки тракторов и автогрейдеры. Службы работают в круглосуточном режиме.

Авария в Минской области. Под Столбцами из-за сильного снегопада молоковоз столкнулся с Volvo-1

Специалисты пристально отслеживают изменения погоды. При необходимости техника срочно выезжает на обработку автотрасс.

В связи с осложнением погодных условий ГАИ Минской области ввела специальный план «Погода».

Авария в Минской области. Под Столбцами из-за сильного снегопада молоковоз столкнулся с Volvo-4

Именно снегопад стал причиной аварии под Столбцами. На втором километре автодороги Новый Свержень – Любковщина – Жигалки вблизи деревни Каролино молоковоз столкнулся с Volvo.

Авария в Минской области. Под Столбцами из-за сильного снегопада молоковоз столкнулся с Volvo-7

Водитель легковушки неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением, в результате произошло лобовое столкновение с МАЗом. Водитель и пассажиры Volvo, включая детей, госпитализированы.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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