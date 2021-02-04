Авария в Минской области. Под Столбцами из-за сильного снегопада молоковоз столкнулся с Volvo

Новости Беларуси. Снегопад добавил работы коммунальным и дорожным службам. Более 500 единиц техники работают на улицах и магистралях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе самосвалы-песко-солеразбрасыватели. Кроме того, чистить снег выехали десятки тракторов и автогрейдеры. Службы работают в круглосуточном режиме.