Смерть пенсионерки после массажа: в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Смертельный массаж. В Гродно пожилая женщина умерла после лечебного сеанса. С множественными переломами она была доставлена в больницу. Медики не смогли спасти пациентку.

Выяснилось, что пенсионерка обратилась за помощью к частному массажисту, у которого не было лицензии на оказание медицинских услуг. Уже известно: в нагрузку к массажу мужчина предложил женщине лечебную гимнастику по собственной методике.