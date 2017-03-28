В Гродно 89-летняя бабушка скончалась после сеанса массажа

Новости Беларуси. Женщина скончалась после сеанса массажа. К летальному исходу привели тяжелые травмы. Согласно заключению судмедэкспертов, во время процедуры бабушка получила несколько закрытых переломов.



Выяснилось, что

мужчина, который вызвался оказывать медицинские услуги, не имел на это соответствующих прав. Возбуждено уголовное дело.

Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

В Гродно пенсионерка 1928-го года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и стала искать подходящего специалиста. Тут как тут нашелся мужчина, заверивший, что без труда справиться с этой задачей. Кроме массажа он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась.



Как стало известно: в нагрузку к массажу мужчина предложил женщине лечебную гимнастику по собственной методике (новые подробности случившегося здесь).