Гомельчанин, выбросивший бывшую жену из окна 7 этажа на глазах у детей, получил 25 лет колонии усиленного режима

Новости Беларуси. В Гомеле вынесли приговор по резонансному уголовному делу. Четверть века может провести в колонии местный житель, который сбросил свою бывшую жену из окна 7 этажа.

Трагедия произошла в октябре 2016 года. Семейная ссора развернулась на глазах двух дочерей. Бывшие супруги проживали в одной квартире и, по словам, свидетелей не могли наладить отношения. Ситуация обострилась после того, как осужденный привел в дом новую супругу.