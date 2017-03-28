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Гомельчанин, выбросивший бывшую жену из окна 7 этажа на глазах у детей, получил 25 лет колонии усиленного режима

28 марта 2017 13:34
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Новости Беларуси. В Гомеле вынесли приговор по резонансному уголовному делу. Четверть века может провести в колонии местный житель, который сбросил свою бывшую жену из окна 7 этажа.

Трагедия произошла в октябре 2016 года. Семейная ссора развернулась на глазах двух дочерей. Бывшие супруги проживали в одной квартире и, по словам, свидетелей не могли наладить отношения. Ситуация обострилась после того, как осужденный привел в дом новую супругу.

Гомельчанин, выбросивший бывшую жену из окна 7 этажа на глазах у детей, получил 25 лет колонии усиленного режима-1

В суде мужчина утверждал, что не планировал убийство: после случившегося он сам вызвал милицию и написал признание. Приговор – 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и компенсация родственникам погибшей в 100 тысяч рублей – может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мать погибшей: «Девочки очень переживают обе. Они боялись, что его отпустят». Что привело к трагедии в этой белорусской семье – здесь подробнее.

# происшествия # Убийство

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