От оружия до книги Гитлера «Майн кампф». Контрабанда обнаружена в машине на пункте пропуска «Брузги»

Новости Беларуси. Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытку ввоза на территорию Беларуси огнестрельного оружия. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска «Брузги».
Литовец с двумя пассажирами на легковом автомобиле направлялся в нашу страну из Польши. Во время таможенного контроля у одного из мужчин – гражданина России – под верхней одеждой нашли револьвер. Обыск провели также в автомобиле. В салоне были спрятаны 46 боевых патронов, картечь, кинжал и книга «Майн кампф» 1941 года выпуска. Издание в силу своей экстремистской направленности запрещено во многих странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.