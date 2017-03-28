От оружия до книги Гитлера «Майн кампф». Контрабанда обнаружена в машине на пункте пропуска «Брузги»

Литовец с двумя пассажирами на легковом автомобиле направлялся в нашу страну из Польши. Во время таможенного контроля у одного из мужчин – гражданина России – под верхней одеждой нашли револьвер. Обыск провели также в автомобиле. В салоне были спрятаны 46 боевых патронов, картечь, кинжал и книга «Майн кампф» 1941 года выпуска. Издание в силу своей экстремистской направленности запрещено во многих странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытку ввоза на территорию Беларуси огнестрельного оружия. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска «Брузги».

Сергей Мазырко, начальник отдела Гродненской региональной таможни:

В результате экспертизы было подтверждено, что данные патроны являются боевыми и относятся к пистолету «Браунинг». Также была выявлена картечь.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.