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Смерть молодого человека в минской больнице. Комментарий Сергея Малышко

22 февраля 2018 20:40
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Новости Беларуси. Прокомментировал руководитель столичной медицины и ситуацию, связанную со смертью молодого человека в больнице скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Смерть молодого человека в минской больнице. Комментарий Сергея Малышко -1

Сюда он был доставлен из четвертой городской больницы в связи с осложнениями после выполнения ЛОР-операции.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Все-таки окончательная оценка будет после результатов судебно-медицинских экспертов.

Смерть молодого человека в минской больнице. Комментарий Сергея Малышко -4


Ситуация находится на особом контроле у руководства Министерства здравоохранения. По информации агентства БЕЛТА, материалы по факту оказания медицинской помощи пациенту в организациях здравоохранения столицы переданы Минздравом в Следственный комитет. Врач 4-й больницы, оперировавший парня, уволен по собственному желанию.

В больнице Минска умер молодой мужчина

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Сергей Малышко

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