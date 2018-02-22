Смерть молодого человека в минской больнице. Комментарий Сергея Малышко

Новости Беларуси. Прокомментировал руководитель столичной медицины и ситуацию, связанную со смертью молодого человека в больнице скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сюда он был доставлен из четвертой городской больницы в связи с осложнениями после выполнения ЛОР-операции.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Все-таки окончательная оценка будет после результатов судебно-медицинских экспертов.