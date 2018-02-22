Смерть молодого человека в минской больнице. Комментарий Сергея Малышко

Новости Беларуси. Прокомментировал руководитель столичной медицины и ситуацию, связанную со смертью молодого человека в больнице скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Прокомментировал руководитель столичной медицины и ситуацию, связанную со смертью молодого человека в больнице скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сюда он был доставлен из четвертой городской больницы в связи с осложнениями после выполнения ЛОР-операции.
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Все-таки окончательная оценка будет после результатов судебно-медицинских экспертов.
Ситуация находится на особом контроле у руководства Министерства здравоохранения. По информации агентства БЕЛТА, материалы по факту оказания медицинской помощи пациенту в организациях здравоохранения столицы переданы Минздравом в Следственный комитет. Врач 4-й больницы, оперировавший парня, уволен по собственному желанию.