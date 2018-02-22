В деревне Хорошее загорелся деревянный дом: хозяин постройки погиб во время пожара

Новости Беларуси. В Логойском районе на пожаре погиб 47-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Хорошее вспыхнул деревянный дом. На момент прибытия МЧС постройка горела открытым пламенем. Внутри спасатели обнаружили хозяина без признаков жизни. Огонь уничтожил имущество, повредил стены и крышу. По предварительной версии, причиной несчастья стала неосторожность при курении.