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В деревне Хорошее загорелся деревянный дом: хозяин постройки погиб во время пожара

22 февраля 2018 13:56
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Новости Беларуси. В Логойском районе на пожаре погиб 47-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В деревне Хорошее загорелся деревянный дом: хозяин постройки погиб во время пожара-1

В деревне Хорошее вспыхнул деревянный дом. На момент прибытия МЧС постройка горела открытым пламенем. Внутри спасатели обнаружили хозяина без признаков жизни. Огонь уничтожил имущество, повредил стены и крышу. По предварительной версии, причиной несчастья стала неосторожность при курении.  

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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