В Смолевичском районе семеро подростков разгромили остановку: произошедшее попало на видео

Новости Беларуси. Вечером 18 февраля в Смолевичском районе семеро подростков разгромили остановку.

Как сообщает УСК по Минской области, несовершеннолетние возвращались с деревенской дискотеки. Пока фигуранты ожидали автобус, они начали ломать павильон. Было повреждено 16 панелей металлопрофиля.

За происходящим наблюдали подростки из другой компании, они же запечатлели всё на камеру сотового телефона.

После прибытия автобуса учащиеся поехали по своим домам.

На следующий день о произошедшем правоохранителям сообщил сотрудник дорожной службы. Подростков нашли, им от 14 до 17 лет. Их действия квалифицируются по статье «хулиганство, совершённое группой лиц».

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Изучаются условия жизни и воспитания подростков по месту жительства и учебы. Особое внимание уделяется состоянию профилактической работы в учреждениях образования, установлению причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.

В феврале этого года жительница Гродно трижды пробивала колёса автомобиля приятельницы.