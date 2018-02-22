В больнице Минска умер молодой мужчина

Новости Беларуси. В начале февраля в больнице Минска скончался молодой мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, после плановой операции в 4-й городской клинической больнице у пациента возникли осложнения. Минчанин был доставлен в больницу скорой помощи, где он скончался.

Ситуация, связанная со смертью молодого человека, находится на особом контроле у руководства Министерства здравоохранения.

Была создана специальная комиссия Минздрава, которая дала оценку медпомощи, оказанной мужчине на разных этапах. «Была проанализирована информация о полученном молодым человеком осложнении, которое возникло после проведенного в 4-й городской клинической больнице хирургического вмешательства».

Мужчину «своевременно, в сопровождении врача-анестезиолога доставили в БСМП для проведения дополнительной диагностики и консультации по поводу возникшего осложнения». Однако по словам комиссии, были допущены нарушения порядка пребывания пациента в приемном отделении БСМП. Оперировавший пациента хирург был уволен по собственному желанию.

Материалы по оказанной пациенту помощи переданы СК. Действиям медработников будет дана правовая оценка.

Ожидаются результаты судмедэкспертизы.