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Смерть младенца во время домашних родов в Витебске: матери предъявлено обвинение

09 августа 2017 14:06
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Новости Беларуси. СК завершил расследование уголовного дела о смерти новорожденного ребенка в Витебске.

В середине февраля во время домашних родов умерла новорожденная девочка – здесь подробнее.

30-летняя женщина числилась на учете в женской консультации города, получала медицинскую помощь, но от некоторых исследований добровольно отказалась. Женщина решила рожать в домашних условиях. Врачи предупреждали о возможных осложнениях вне стационара.

Смерть младенца во время домашних родов в Витебске: матери предъявлено обвинение-1

Ребенок родился жизнеспособным, но при родах у новорожденной девочки произошло осложнение – в дыхательные пути попали околоплодные воды. Роженица попыталась реанимировать малышку, но ей стало только хуже. Скорая госпитализировала девочку, но предотвратить трагедию не удалось – младенец умер в больнице. Экспертиза не выявила иных пороков развития у ребенка, которые могли бы стать причиной его гибели.

Психолого-психиатрическая экспертиза постановила, что роженица не состояла на учете у нарколога и психиатра.

Женщине выдвинули обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности». Все материалы уголовного дела переданы в суд. Его мать будет ждать, находясь под стражей.

# происшествия # Гибель детей # Светлана Сахарова

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