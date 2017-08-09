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В Беларуси за неделю 10 человек госпитализированы с солнечными ожогами

09 августа 2017 06:39
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Новости Беларуси. 10 человек за минувшую неделю госпитализированы с диагнозом «солнечные ожоги». Причем это только в столичную больницу скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за неделю 10 человек госпитализированы с солнечными ожогами -1

Большинство пострадавших после курса лечения уже вернулись домой. Площадь поражения кожи у них составила практически 40 %. Сильные ожоги они получили от длительного пребывания на солнцепеке.

К слову, как прогнозируют синоптики, жара вернется в Беларусь. На 10 августа объявлен оранжевый уровень опасности. Воздух прогреется до +34ºС, еще выше температура будет в южных регионах страны. В особо жаркую пору стоит воздержаться от долгих прогулок, особенно в период с 11 до 16 часов. Также следует снизить физические нагрузки, обязательно носить головной убор и свободную одежду, пить побольше жидкости.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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