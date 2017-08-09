СК: 15-летняя школьница выпала с балкона одиннадцатого этажа в Орше

Новости Беларуси. Вечером 6 августа с балкона многоэтажного дома в Орше выпала 15-летняя школьница.
По информации официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой, падение произошло с одиннадцатого этажа. Происшествие случилось в соседнем подъезде от места проживания подростка. Сообщается, что девушка находилась в гостях.
Фото: УГКСЭ по Витебской области
Школьница была в квартире не одна – в другой комнате была компания. Девушка отлучилась на балкон и долгое время не появлялась. Хозяева дома забеспокоились, а позже обнаружили ее на земле у дома.
Девушку доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации. Семью подростка и саму пострадавшую описывают положительно в школе и по месту жительства.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего). Выясняются причины и обстоятельства инцидента – производится допрос свидетелей, осмотр места трагедии и ряд экспертиз.
На минувших выходных в Орше произошло еще одно громкое происшествие – школьник застрелил младшего брата по неосторожности (смотреть здесь).