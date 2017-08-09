СК: 15-летняя школьница выпала с балкона одиннадцатого этажа в Орше

По информации официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой, падение произошло с одиннадцатого этажа. Происшествие случилось в соседнем подъезде от места проживания подростка. Сообщается, что девушка находилась в гостях.

Школьница была в квартире не одна – в другой комнате была компания. Девушка отлучилась на балкон и долгое время не появлялась. Хозяева дома забеспокоились, а позже обнаружили ее на земле у дома.

Девушку доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации. Семью подростка и саму пострадавшую описывают положительно в школе и по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего). Выясняются причины и обстоятельства инцидента – производится допрос свидетелей, осмотр места трагедии и ряд экспертиз.