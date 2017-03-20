Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы

Новости Беларуси. В Витебске домашние роды закончились смертью младенца. Несмотря на то, что медики предупреждали 30-летнюю беременную о возможной опасности, женщина воплотила в жизнь свое намерение, и с наступлением схваток не обратилось за помощью к врачам. В результате необдуманного поступка новорожденную девочку спасти не удалось. Пару лет назад, в Санкт-Петербурге, женщина родила первую дочь дома. Когда узнала о второй беременности, твердо решила ехать не в роддом, а к маме в Витебск. Здесь встала на учет – в 26 недель. Но врачам заявила: рожать будет только дома.

Наталья Катушенко, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Витебского областного клинического роддома:

Ей рассказывали о возможных осложнениях домашних родов,

осложнений не только для неё, но и для новорождённого ребёнка. Своё мнение, к сожалению, она так и не изменила. Как ни уговаривали, как ни убеждали женщину врачи рожать в роддоме, – бесполезно. Не пугали ее и последствия, о которых рассказывали видавшие виды медики. Анастасия Бут:

Кислород поступает в детский организм по пуповине. Как только ее перерезают, нужно в течение 30 секунд очистить дыхательные пути от слизи и околоплодных вод. Сделать это в домашних условиях, если при родах возникли осложнения, невозможно. Не задышала и девочка, рожденная в витебской квартире. Она захлебнулась околоплодными водами. Мать пыталась ее реанимировать. И только потеряв драгоценное время, роженица позволила родным вызвать скорую.