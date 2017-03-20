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Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы

20 марта 2017 16:28
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Новости Беларуси. В Витебске домашние роды закончились смертью младенца. Несмотря на то, что медики предупреждали 30-летнюю беременную о возможной опасности, женщина воплотила в жизнь свое намерение, и с наступлением схваток не обратилось за помощью к врачам.

В результате необдуманного поступка новорожденную девочку спасти не удалось. 

Пару лет назад, в Санкт-Петербурге, женщина родила первую дочь дома. Когда узнала о второй беременности, твердо решила ехать не в роддом, а к маме в Витебск.

Здесь встала на учет – в 26 недель.

Но  врачам заявила: рожать будет только дома.

Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы-1

Наталья Катушенко, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Витебского областного клинического роддома:
Ей рассказывали о возможных осложнениях домашних родов,

осложнений не только для неё, но и для новорождённого ребёнка.

Своё мнение, к сожалению, она так и не изменила.  

Как ни уговаривали, как ни убеждали женщину врачи рожать в роддоме, – бесполезно.

Не пугали ее и последствия, о которых рассказывали видавшие виды медики.

Анастасия Бут:
Кислород поступает в детский организм по пуповине. Как только ее перерезают,

нужно в течение 30 секунд очистить дыхательные пути от слизи и околоплодных вод.

Сделать это в домашних условиях, если при родах возникли осложнения, невозможно.

Не задышала и девочка, рожденная в витебской квартире.

Она захлебнулась околоплодными водами.

Мать пыталась ее реанимировать. И только потеряв драгоценное время, роженица позволила родным вызвать скорую.

Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы-4

Александр Винников, заместитель главного врача по медицинской части Витебской областной больницы скорой медицинской помощи:
При многих состояниях у взрослых речь идет о «золотом часе», «золотом получасе»,

то у новорожденных это минуты.

И поэтому здесь мы не получили, к сожалению, информации подробной от матери. Это было позднее обращение. Хочется  сказать о том, что нельзя экспериментировать над своим здоровьем, тем более над здоровьем новорожденных детей.   

Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии ГУ  «РНПЦ «Мать и Дитя»:
Такие единичные случаи ещё раз говорят о том, что этого не нужно делать.

Достаточно в стране создано условий для партнёрских родов.

С пациенткой в роддом может прийти сестра, мама, подруга, муж. В конце концов. если ей нужна психологическая поддержка – мы разрешаем. Созданы условия для этого.

Врачи пытались сделать все возможное, но время реанимации было упущено. Как говорят медики, младенца, появившегося в таком состоянии в больничных стенах,

с большей вероятностью можно было спасти.

В отделении  по сути уже констатировали смерть ребенка.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления следственного комитета по Витебской области:
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 144 «Причинение смерти по неосторожности» Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас очевидно, что кроме медицинской реабилитации,  женщине, родившей дома, потребуется и помощь адвоката – ей грозит срок до 3 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Беременность и роды # Светлана Сахарова # Наталья Катушенко # Александр Винников # Светлана Нагибович

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