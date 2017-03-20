Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы

Новости Беларуси. В Витебске домашние роды закончились смертью младенца. Несмотря на то, что медики предупреждали 30-летнюю беременную о возможной опасности, женщина воплотила в жизнь свое намерение, и с наступлением схваток не обратилось за помощью к врачам.
В результате необдуманного поступка новорожденную девочку спасти не удалось.
Пару лет назад, в Санкт-Петербурге, женщина родила первую дочь дома. Когда узнала о второй беременности, твердо решила ехать не в роддом, а к маме в Витебск.
Здесь встала на учет – в 26 недель.
Но врачам заявила: рожать будет только дома.
Наталья Катушенко, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Витебского областного клинического роддома:
Ей рассказывали о возможных осложнениях домашних родов,
осложнений не только для неё, но и для новорождённого ребёнка.
Своё мнение, к сожалению, она так и не изменила.
Как ни уговаривали, как ни убеждали женщину врачи рожать в роддоме, – бесполезно.
Не пугали ее и последствия, о которых рассказывали видавшие виды медики.
Анастасия Бут:
Кислород поступает в детский организм по пуповине. Как только ее перерезают,
нужно в течение 30 секунд очистить дыхательные пути от слизи и околоплодных вод.
Сделать это в домашних условиях, если при родах возникли осложнения, невозможно.
Не задышала и девочка, рожденная в витебской квартире.
Она захлебнулась околоплодными водами.
Мать пыталась ее реанимировать. И только потеряв драгоценное время, роженица позволила родным вызвать скорую.
Александр Винников, заместитель главного врача по медицинской части Витебской областной больницы скорой медицинской помощи:
При многих состояниях у взрослых речь идет о «золотом часе», «золотом получасе»,
то у новорожденных это минуты.
И поэтому здесь мы не получили, к сожалению, информации подробной от матери. Это было позднее обращение. Хочется сказать о том, что нельзя экспериментировать над своим здоровьем, тем более над здоровьем новорожденных детей.
Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии ГУ «РНПЦ «Мать и Дитя»:
Такие единичные случаи ещё раз говорят о том, что этого не нужно делать.
Достаточно в стране создано условий для партнёрских родов.
С пациенткой в роддом может прийти сестра, мама, подруга, муж. В конце концов. если ей нужна психологическая поддержка – мы разрешаем. Созданы условия для этого.
Врачи пытались сделать все возможное, но время реанимации было упущено. Как говорят медики, младенца, появившегося в таком состоянии в больничных стенах,
с большей вероятностью можно было спасти.
В отделении по сути уже констатировали смерть ребенка.
Светлана Сахарова, официальный представитель управления следственного комитета по Витебской области:
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 144 «Причинение смерти по неосторожности» Уголовного Кодекса Республики Беларусь.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Сейчас очевидно, что кроме медицинской реабилитации, женщине, родившей дома, потребуется и помощь адвоката – ей грозит срок до 3 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.